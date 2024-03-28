В Петербурге зафиксировали самый теплый день с начала года

«Как и ожидалось вчера, сегодняшний день в Северной столице стал самым теплым с начала года — температура воздуха по данным городской метеостанции к 14 часам составила +11,6 градусов. Напомню, что вчера было ровно +10 градусов», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, когда снимут показания максимального термометра. Вероятнее всего, 28 марта останется в списке самых теплых дней до 1 апреля.