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В Петербурге зафиксировали самый теплый день с начала года

К 14 часам городская метеостанция показала температуру в +11,6 градуса, переплюнув показатель 27 марта. Тогда столбики термометров показывали ровно +10 градусов.

Marina Zezelina / Shutterstock.com

«Как и ожидалось вчера, сегодняшний день в Северной столице стал самым теплым с начала года — температура воздуха по данным городской метеостанции к 14 часам составила +11,6 градусов. Напомню, что вчера было ровно +10 градусов», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, когда снимут показания максимального термометра. Вероятнее всего, 28 марта останется в списке самых теплых дней до 1 апреля.

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