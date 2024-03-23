Музей военно-морской славы России и музейно-исторический парк в Кронштадте не будут работать 23 и 24 марта

По поводу обмена и возврата заранее купленных билетов пресс-служба музея просит обращаться по телефону +7800511141 и +7 (812) 630-42-78.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.