18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Музей военно-морской славы России и музейно-исторический парк в Кронштадте не будут работать 23 и 24 марта

Все запланированные мероприятия отменяются в связи с событиями произошедшими 22 марта в Москве в «Крокусе».

mika_mgla/shutterstock

По поводу обмена и возврата заранее купленных билетов пресс-служба музея просит обращаться по телефону +7800511141 и +7 (812) 630-42-78.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: