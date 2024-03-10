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В Красногвардейском районе начали строительство нового корпуса кожвендиспансера №8

Он будет располагаться на Новочеркасском проспекте, 29/10. Объект планирую ввести в эксплуатацию в следующем году.

О начале строительных работ на улице Передовиков сообщили в пресс-службе районной администрации. «Подрядчиком уже выполнено свайное поле и разработан котлован. Сейчас выполняется подбетонка для фундаментной плиты», — написано  в telegram-канале администрации Красногвардейского района.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Это будет пятиэтажное здание с детским отделением, клинико-диагностической лабораторией, венерологическим и дерматологическим отделениями. Вокруг здания появятся проезды, тротуары и отмостки, а также малые архитектурные формы и озеленение. Сумма контракта на строительство составляет 711 миллионов рублей.

Вчера мы показывали проект будущего фонтана на Университетской набережной, который представили в СПбГУ. Композиция появится на территории кампуса по случаю 300-летия вуза.

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