В Красногвардейском районе начали строительство нового корпуса кожвендиспансера №8

О начале строительных работ на улице Передовиков сообщили в пресс-службе районной администрации. «Подрядчиком уже выполнено свайное поле и разработан котлован. Сейчас выполняется подбетонка для фундаментной плиты», — написано в telegram-канале администрации Красногвардейского района.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Это будет пятиэтажное здание с детским отделением, клинико-диагностической лабораторией, венерологическим и дерматологическим отделениями. Вокруг здания появятся проезды, тротуары и отмостки, а также малые архитектурные формы и озеленение. Сумма контракта на строительство составляет 711 миллионов рублей.

Вчера мы показывали проект будущего фонтана на Университетской набережной, который представили в СПбГУ. Композиция появится на территории кампуса по случаю 300-летия вуза.