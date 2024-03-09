В СПбГУ показали проект будущего фонтана на Университетской набережной

Победителем стала работа «Три века Санкт‑Петербургского университета», созданная доцентом кафедры изобразительного искусства Татьяной Лаской, научным сотрудником СПбГУ Сергеем Голубковым и архитектором Марией Гусинской. «Мы решили оформить фонтан мозаичными композициями, которые символизируют Науку, Образование, Искусство и Традиции. В стилистике декора присутствуют элементы барокко, связанные со зданием Двенадцати коллегий. Фонтан имеет круглую ступенчатую форму и выполнен из натурального камня», — цитирует Татьяну Ласку «Деловой Петербург».

По всей длине внешнего круга разместят мозаичную надпись на латыни из гимна студентов Gaudeamus. Также возможна подсветка фонтана в темное время суток и музыкальное сопровождение произведениями композиторов — выпускников СПбГУ. Фонтан разместят на площади Универсантов, которую благоустроят перед зданием на Университетской набережной, 13б, где располагается информационный центр приемной комиссии СПбГУ.

Напомним, что изначально на месте фонтана должен был расположиться памятник Сергею Уварову. Но позже бюст государственному деятелю решили поставить на место «Крылатого гения».