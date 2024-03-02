Прошедшая зима стала самой холодной за последние десять лет

«Интересен и тот факт, что несмотря на оттепели, которые отмечались во всех зимних месяцах, все первые восемь декад календарной зимы имели отрицательную среднесуточную температуру, и только температура последней декады февраля нарушила эту тенденцию, и стала положительной», — отмечает синоптик Михаил Леус.

С 16 февраля среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму, а с 22 февраля остаётся выше нулевой. Однако уже с понедельника, 4 марта, среднесуточная температура снова опустится ниже нуля и будет оставаться отрицательной всю первую декаду марта. Синоптик отмечает, что обычно климатическая весна в Петербурге начинается с последней декады марта.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что за два дня в Петербурге почти растаяла половина снега. Сейчас в Петербурге снежного покрова осталось еще меньше.