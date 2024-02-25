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За два дня в Петербурге почти растаяла половина снега

Из-за оттепели уровень снежного покрова уменьшился на 12 сантиметров. На утро воскресенья, 25 февраля, его высота теперь составляет 16 сантиметров.

Andrew Koturanov/shutterstock

О приближении весны говорят и другие явления. Так, в город после зимовки стали возвращаться первые перелетные птицы. Одними из них стали скворцы. «Они не стали терять время и уже заняли себе красивый красный скворечник и приступили к строительству гнезда», — пишет телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

А в Шушарах уже почти зацвели подснежники. На первоцветы обратили внимание местные жители, выложившие фотографии.

Другой явный признак заметили жители Московского района. С приходом оттепели в Петербурге ежи стали выходить из зимних укрытий, покидая состояние спячки. Зверька увидели у дома № 39 по Новоизмайловскому проспекту.

Сегодня в атмосфере над городом продолжит господствовать влажный и теплый воздух атлантического происхождения. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

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