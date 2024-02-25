За два дня в Петербурге почти растаяла половина снега

О приближении весны говорят и другие явления. Так, в город после зимовки стали возвращаться первые перелетные птицы. Одними из них стали скворцы. «Они не стали терять время и уже заняли себе красивый красный скворечник и приступили к строительству гнезда», — пишет телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».