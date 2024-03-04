Где взять мартовский номер журнала «Собака.ru»

На обложке — Оксана Акиньшина, которая проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг», а в этом марте мы ждем ее в роли блестящего адвоката в психодраме «Неверные».

Женщины меняют Петербург. Четвертый год подряд редакция «Собака.ru» вместе с Mercury благодарят петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии и представляют 12 героинь 2024 года. Они — это уже Петербург будущего: модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, снимают сказочные блокбастеры и строят скоростные дороги, проводят научные конференции в формате рок-концерта и конструируют гоночные болиды. И очень, очень много делают в цифровом искусстве, опере, хоккее и девелопменте (ждите самый красивый в мире ЗАГС на острове в Финском заливе!).

Главная тема — мода. Фэшн-отдел «Собака.ru» составил список покупок на весну и проложил маршруты к лучшим вещам, на которые только способны локальные бренды.

Также в номере: Аскар Ильясов — наш краш со времен роли отважного доктора в «Нулевом пациенте».