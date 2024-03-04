Где взять мартовский номер журнала «Собака.ru»

Новый выпуск — про моду, красоту и Оксану Акиньшину.
На обложке — Оксана Акиньшина, которая проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг», а в этом марте мы ждем ее в роли блестящего адвоката в психодраме «Неверные».
Женщины меняют Петербург. Четвертый год подряд редакция «Собака.ru» вместе с Mercury благодарят петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии и представляют 12 героинь 2024 года. Они — это уже Петербург будущего: модернизируют заводы и реставрируют памятники архитектуры, снимают сказочные блокбастеры и строят скоростные дороги, проводят научные конференции в формате рок-концерта и конструируют гоночные болиды. И очень, очень много делают в цифровом искусстве, опере, хоккее и девелопменте (ждите самый красивый в мире ЗАГС на острове в Финском заливе!).
Главная тема — мода. Фэшн-отдел «Собака.ru» составил список покупок на весну и проложил маршруты к лучшим вещам, на которые только способны локальные бренды.
Также в номере: Аскар Ильясов — наш краш со времен роли отважного доктора в «Нулевом пациенте».
Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах OZON, Wildberries и «Подписные издания».
«Собака.ru» продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных «Дом Книги», «Подписные издания», Masters books.
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Если вы хотите получать новый выпуск домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.
Каждый номер распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK «Собака.ru» можно читать online в любое время.
Журнал традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
Animals
BeefZavod
Bekitzer
Bist
BistroSusi
BoBo
Café Claret
Cast
Charlie
Commons
Crevette
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Faces
Finnegan's Wake Irish Pub
Frantzusa Bistro
Fresas
Friends of Friends
Futurist
Giallo
GIUSTO
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Joli
Kazoku
Koi
Kuznya House
La Biga
LAMB
MA
Made in China
Marso Polo
Memo
Mercado Del Sol
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
MUST
Oy
Pame
Percorso
Petrov-Vodkin
Probka
R14
Recolte
Regions
Ro
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tel Aviv
Terrasa
The Sizzle
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Арка
Банщики
Бельгийский паб Арден
Бельгийский паб Брюгге
Гастрономика
География
Гинза
КарлФридрих
Мансарда
Место
Миндаль
Москва
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Репа
Ресторан Шаляпин
Ресторан Шаляпин Репино
Рибай
«Русская рыбалка» в Комарово
«Русская рюмочная №1»
Рыба на даче
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Ферма Бенуа
Шеф Маруся и Ко
Отели
LOTTE
CORINTHIA
Dom Boutique Hotel
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Grand Hotel Europe
Grand-Hotel Emerald
Kempinsky Hotel Moika22
SO/ St. Petersburg
The Faces
Англетер
Астория
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Скандинавия
Бутики
Art Square Gallery
Au Pont Rouge
BOSCO
DayNight
Gold Union
Molecule
Галерея Владимир Михайлов
Кенгуру
Клиники / Салоны красоты
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
АБИА
Американская медицинская клиника
БИЭМ
Грандмед
ГЕН 87
ДЕГА
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent
Клиника Мать и Дитя
Клиника РАМИ
Многопрофильная Клиника Сестрорецкая
СМ-Клиника
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
МЕДИ
Меди Эстетик
Фитнес-клубы
Encore
Fight Academy
Бани
Дегтярные Бани
Комментарии (0)