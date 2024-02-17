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Улицы Петербурга начали обрабатывать новым противогололедным составом

Он должен помочь убрать наледь на узких тротуарах. Сегодня дорожные поверхности обработали сразу в нескольких местах: в районе станции метро «Чернышевская» и на некоторых участках Петроградской стороны.

Комитет по благоустройству начал использовать противогололедный состав «Бионорд» в качестве эксперимента. По результатам его использования в комитете примут окончательное решение, стоит ли использовать смесь на системной основе в будущем и в более серьезном масштабе.

«В этом сезоне мы пока использовали только соль и песок в разных пропорциях, а многокомпонентную смесь, чем и является «Бионорд» — совсем немного, точечно. В основном, чтобы убрать наледь на узких тротуарах, которая постоянно образуется от натекания воды во время температурных качелей под водосточными трубами», — пишет в своем канале председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Сегодня в Петербурге из-за аномально теплой погоды происходит настоящий коллапс. Многие части города затопило растаявшим снегом, а на тротуарах пешеходы страдают от гололеда. В нашей подборке предлагаем посмотреть, как с этим справляется город.

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