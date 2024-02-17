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«Петербург уходит под воду»: посмотрите, как город переживает аномальное потепление

Сегодня погода обновила суточный рекорд по выпавшим осадкам. К утру 17 февраля уже выпало 19 мм осадков, в этот день 2020 года зафиксировали 15 мм осадков. Кадры скользких и мокрых дорог из разных частей города активно публикуются в социальных сетях.

Вот, как выглядит пересечения Вербной и Коломяжского проспекта, с окрестностей горы в Парголово.

В пресс-службе «Водоканала» сообщают, что городская система водоотведения работает в штатном режиме и готова к приёму дождевых и талых вод в полном объеме. 

Причинами же скопления воды стали забитые снегом и льдом дорожные патрубки и неочищенные зоны к дождеприемных колодцев.

Автолюбители с проспекта Луначарского жалуются на дорогу, которая полностью оказалась под водой.

Такая же ситуация на Выборгском шоссе и в Токсово.

Еще одной проблемой стал гололед на тротуарах. Из-за этого людям в Сестрорецке даже приходится передвигаться ползком.

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