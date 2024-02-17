«Петербург уходит под воду»: посмотрите, как город переживает аномальное потепление

Сегодня погода обновила суточный рекорд по выпавшим осадкам. К утру 17 февраля уже выпало 19 мм осадков, в этот день 2020 года зафиксировали 15 мм осадков. Кадры скользких и мокрых дорог из разных частей города активно публикуются в социальных сетях.