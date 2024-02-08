В центре Петербурга пообещали открыть филиал Эрмитажа

Проект элитного ЖК разрабатывали в «Студии 44». Автор проекта и руководитель мастерской Никита Явейн уточнил для РБК, что сейчас переговоры ведутся с Эрмитажем. Но все они предварительные, пока проект не прошел Градостроительную комиссию. Предполагается, что создать музейное и выставочное пространство планируют со стороны Кавалергардской улицы

Напомним, градсовет рассмотрел проект жилой застройки на участке в квартале между Шпалерной, Кавалергардской и Ставропольской улицами в Центральном районе Петербурга. На месте бывших построек комплекса Аракчеевских казарм собираются построить элитный жилой комплекс.

Всего на участке разместят пять корпусов высотой 28 метров с подземным паркингом. Общая площадь здания составит 31,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже планируют разместить офисные помещения, выше, со второго по восьмой этажи — квартиры.