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В центре Петербурга пообещали открыть филиал Эрмитажа

Его собираются разместить в жилом комплексе во дворе бывших Аракчеевских казарм, проект которого представили накануне.

Проект ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"»

Проект элитного ЖК разрабатывали в «Студии 44». Автор проекта и руководитель мастерской Никита Явейн уточнил для РБК, что сейчас переговоры ведутся с Эрмитажем. Но все они предварительные, пока проект не прошел Градостроительную комиссию. Предполагается, что создать музейное и выставочное пространство планируют со стороны Кавалергардской улицы 

Напомним, градсовет рассмотрел проект жилой застройки на участке в квартале между Шпалерной, Кавалергардской и Ставропольской улицами в Центральном районе Петербурга. На месте бывших построек комплекса Аракчеевских казарм собираются построить элитный жилой комплекс.

Всего на участке разместят пять корпусов высотой 28 метров с подземным паркингом. Общая площадь здания составит 31,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже планируют разместить офисные помещения, выше, со второго по восьмой этажи — квартиры.

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