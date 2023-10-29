Смольный потратит более 200 миллионов рублей на новогоднее оформление Петербурга

На оформление Центрального, Адмиралтейского, Калининского, Красногвардейского, Красносельского, Кировского, Красносельского, Фрунзенского, Выборгского, Калининского и Приморского районов Петербурга гирляндами из городского бюджета выделили 88 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

А на покупку световых композиций для Кронштадтского, Курортного и Пушкинского районов уйдет 32 миллиона. При этом же статьи расходов для Василеостровского и Петроградского районов оценили в 22,6 млн рублей. Что касается закупки световых композиций для мостов и ограждений в Адмиралтейском районе, в этом случае Смольный готов заплатить 31 млн рублей.

Еще 22 миллиона рублей чиновники хотят потратить на установку новогодних елей в городе, а монтаж световых композиций на мосту Александра Невского, Биржевом и Сампсониевском мостах обойдётся в 11,4 млн рублей.

Вчера мы рассказывали, что к Новому году на Московской площади откроют рождественскую ярмарку Там появятся фотозоны «Дуб», «Книга», «Тройка», «Снежный шар» и «Белочка». Праздничная локация будет работать с 22 декабря по 8 января.