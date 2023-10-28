К Новому году на Московской площади откроют рождественскую ярмарку

Также подрядчик должен будет разработать культурную программу. Например, организовать точки по изготовлению игрушек, брелоков, росписи ёлочных игрушек. На праздничные мероприятия администрация Петербурга планирует потратить 14,9 млн рублей, а на декоративное и цветовое оформление площади, ещё 19,3 млн рублей. Такие данные приводит «Деловой Петербург».

Также рождественская ярмарка охватит Манежную площадь, Садовую улицу, Кленовую улицу и Дворцовую площадь. Традиционно запланированы фудкорт, каток и катальная горка. Всего на организацию пространств потратят 33 миллиона рублей.

Всего же на празднование Нового года и Рождества Петербург потратит более 300 миллионов рублей. Главная елка города появится на Дворцовой площади не позднее 19 декабря. Новогодняя композиция будет состоять из 74 хвойных деревьев, а ее высота составит около 23 метров.

Недавно мы рассказывали, что на Дворцовой площади начнут монтировать горку для зимних катаний с середины ноября. Там также появятся новогоднее оформление с павильонами.