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К Новому году на Московской площади откроют рождественскую ярмарку

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Там появятся фотозоны «Дуб», «Книга», «Тройка», «Снежный шар» и «Белочка». Праздничная локация будет работать с 22 декабря по 8 января.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

Также подрядчик должен будет разработать культурную программу. Например, организовать точки по изготовлению игрушек, брелоков, росписи ёлочных игрушек. На праздничные мероприятия администрация Петербурга планирует потратить 14,9 млн рублей, а на декоративное и цветовое оформление площади, ещё 19,3 млн рублей. Такие данные приводит «Деловой Петербург».

Также рождественская ярмарка охватит Манежную площадь, Садовую улицу, Кленовую улицу и Дворцовую площадь. Традиционно запланированы фудкорт, каток и катальная горка. Всего на организацию пространств потратят 33 миллиона рублей.

Всего же на празднование Нового года и Рождества Петербург потратит более 300 миллионов рублей. Главная елка города появится на Дворцовой площади не позднее 19 декабря. Новогодняя композиция будет состоять из 74 хвойных деревьев, а ее высота составит около 23 метров.

Недавно мы рассказывали, что на Дворцовой площади начнут монтировать горку для зимних катаний с середины ноября. Там также появятся новогоднее оформление с павильонами.

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