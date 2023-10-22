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В Петербурге открылась библиотека с идентификацией по лицу и автоматизированной системой хранения и возврата книг

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Пространство в Красногвардейском районе станет коворкингом и событийно-мультимедийным центром для жителей близлежащих новостроек.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Сейчас книжный фонд новой библиотеки насчитывает более 25 тысяч изданий. Систему хранения и возврата книг сделали автоматизированной. Доступ к ней можно получить не только по читательскому билету, но и по Единой карте петербуржца и даже посредством идентификации по лицу.

Также в новом пространстве будут проводить лекции о науке и искусстве в площадке антилектория «Эхо». Там же предусмотрены творческие занятия для детей. Все библиотечное пространство разделено на три зала: макросфера с событийным и мультимедийным центром, микросфера для семейного отдыха, а также моносфера-коворкинг.

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