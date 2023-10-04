Возобновился снос исторического флигеля на улице Егорова

На месте исторического флигеля компания ЛСП собирается построить жилой комплекс. Градозащитники через суд пытались доказать, что здание относится к дореволюционным годам постройки, а не к 1930 году, как значится в современных документах. Однако ранее Куйбышевский суд вынес решение об отказе в иске о признании здания дореволюционным

«Кроме того, в КГИОП рассматривается заявление на выявление доходного Дома Устинова (не только флигеля, который сносят, но и других корпусов здания, выходящего на Измайловский пр., 18) в качестве объекта культурного наследия. На период рассмотрения заявления здание обладает всеми правами, которые есть у памятников архитектуры, его снос категорически запрещен», — сообщили активисты в тг-канале «Градозащитный пресс-центр».

Застройщик смог получить разрешение на снос флигеля, несмотря протесты местных жителей, которые выступают против уничтожения здания. Демонтажные работы начались в конце февраля этого года, но удалось добиться запрета на демонтаж здания в марте.