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Возобновился снос исторического флигеля на улице Егорова

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Градозащитники сообщили, что у дома Устинова по улице Егорова появилась строительная техника и начался демонтаж здания №23. Активисты выступили против таких действий.

Тг-канал Градозащитный пресс-центр

На месте исторического флигеля компания ЛСП собирается построить жилой комплекс. Градозащитники через суд пытались доказать, что здание относится к дореволюционным годам постройки, а не к 1930 году, как значится в современных документах. Однако ранее Куйбышевский суд вынес решение об отказе в иске о признании здания дореволюционным

«Кроме того, в КГИОП рассматривается заявление на выявление доходного Дома Устинова (не только флигеля, который сносят, но и других корпусов здания, выходящего на Измайловский пр., 18) в качестве объекта культурного наследия. На период рассмотрения заявления здание обладает всеми правами, которые есть у памятников архитектуры, его снос категорически запрещен», — сообщили активисты в тг-канале «Градозащитный пресс-центр».

Застройщик смог получить разрешение на снос флигеля, несмотря протесты местных жителей, которые выступают против уничтожения здания. Демонтажные работы начались в конце февраля этого года, но удалось добиться запрета на демонтаж здания в марте.

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