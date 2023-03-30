В Петербурге приостановили снос старинного флигеля на улице Егорова

В Петербурге приостановили снос флигеля на улице Егорова, 23б, рядом с набережной Обводного канала. Об этом сообщил Telegram-канал «Градозащитный пресс-центр». Группа градозащитников считает, что постройку строили до 1917 года, а не в 1930 году, как это указано в официальных документах.

Кроме этого, местные жители пожаловались, что у них в квартирах появились новые трещины из-за работ. Также горожане переживают о возможном закрытии детского сада, который расположен по соседству. В региональном СК отметили, что проводится проверка, а собственника предупредили о необходимости прекратить демонтаж.

В пресс-службе «Группы ЛСР», которая владеет зданием и участком, рассказали, что временно приостановили демонтаж, пишет «Фонтанка»: «В настоящее время демонтаж приостановлен по требованию Следственного комитета на период проверки документации. Все остальные работы по проекту идут по плану».

Застройщик также добавил, что строительство на улице Егорова проходит в рамках разрешения на строительство, полученного в декабре 2022 года.

«Первый этап — демонтаж существующего объекта. Год его постройки — 1930. Это следует из учетно-регистрационных документов, хранящихся в Росреестре, а также из документов технического учета и инвентаризации ГУП ГУИОН, о чем выдана соответствующая справка (выписка из инвентарного дела), к которой прилагается технический паспорт. Указанные документы и сведения учтены при разработке проектной документации, ее согласовании и экспертизе», — добавили в «Группе ЛСР».

Напомним, что на месте исторического флигеля на улице Егорова, 23б компания ЛСР собирается построить девятиэтажный жилой комплекс.