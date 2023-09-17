Петербург вошел в топ самых кошачьих городов

В Петербурге с 2005 года отмечается День эрмитажного кота. Также составители рейтинга отметили большое количество мест в городе, где можно пообщаться с животными: тематические кафе, различные памятники, и дворы. Так, на Васильевском острове установлена скульптура, посвященная лабораторному коту, - благодаря ему ученые сделали важные открытия.

Первое место рейтинга занял Зеленоградск, где кошкам уделяют много внимания и заботы, потому что в давние времена, по легенде, эти животные спасли продуктовые запасы города от нашествия крыс. Там даже есть музей, который насчитывает свыше 4500 экспонатов, связанных с домашними питомцами.

Недавно мы рассказывали историю золотистого ретривера, который четыре года живет в машине хозяйки. В нашем материале собрали все, что известно на данный момент.