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Петербург вошел в топ самых кошачьих городов

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Наш город попал в рейтинг прежде всего благодаря знаменитым котам Эрмитажа. Также в списке числятся Зеленоградск и Тюмень, Казань и Воронеж.

Petr Ya / Shutterstock.com

В Петербурге с 2005 года отмечается День эрмитажного кота. Также составители рейтинга отметили большое количество мест в городе, где можно пообщаться с животными: тематические кафе, различные памятники, и дворы. Так, на Васильевском острове установлена скульптура, посвященная лабораторному коту, - благодаря ему ученые сделали важные открытия.

Первое место рейтинга занял Зеленоградск, где кошкам уделяют много внимания и заботы, потому что в давние времена, по легенде, эти животные спасли продуктовые запасы города от нашествия крыс. Там даже есть музей, который насчитывает свыше 4500 экспонатов, связанных с домашними питомцами.

Недавно мы рассказывали историю золотистого ретривера, который четыре года живет в машине хозяйки. В нашем материале собрали все, что известно на данный момент.

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