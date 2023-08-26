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В Кронштадте стартовал экологический фестиваль «Кронфест»

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В программе — выставки на тему экологии с участием российских и зарубежных художников и фотографов, концертная программа.

mika_mgla/shutterstock

«Кронфест» стал знаковым культурным событием города, ежегодно привлекающим внимание к вопросам защиты окружающей среды и ресурсосбережения. Фестиваль, органично объединяющий искусство и экологию, проводится 14-й год подряд, его события разнообразны и увлекательны. Каждый год программа обновляется, но центральным событием традиционно остается выставка арт-объектов, созданных художниками из России и стран зарубежья», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Центральным событием XIV Международного экологического фестиваля искусств стала выставка арт-объектов, созданных художниками из России и зарубежных стран. Среди работ посетители смогут увидеть работы фотографа Шарля Ксело о глобальном потеплении, выставку крафтовых изделий из бросовых материалов, выполненных воспитанниками Центра Социальной Реабилитации Инвалидо и фотоэкспозицию «Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга».

Для гостей праздника Кронштадтский дворец культуры подготовил концерт с участием солистов вокальных коллективов «Фреско» и «Паллада». Кроме того, в рамках фестиваля пройдет показ серий из анимационных сериалов «Три кота», «Царевны» и «Лекс и Плу», посвященных экологии.

Также сейчас в ДК Кирова проходит молодежный фестиваль «Выше крыши». В программе творческие мастер-классы и открытые концертные площадки.

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