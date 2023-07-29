Центр Петербурга снова будет патрулировать конная полиция

Всадники будут охранять общественный порядок во время массовых мероприятий и патрулировать улицы. Два конных патруля можно будет увидеть на маршрутах Миллионная улица — Александровский сад — Исаакиевский собор и в районе Марсова поля.

Новое подразделение — кавалерийский взвод Специального полка полиции — представили в начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади. Тогда же начальник ГУ МВД России Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся в историческом центре.

Конный клуб через суд обязали отреставрировать исторические конюшни на Крестовском острове. Арендатор АНО «Конный центр «Простор» должен в течение трех лет привести в порядок бывшую баню с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских на берегу Малой Невки.