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Центр Петербурга снова будет патрулировать конная полиция

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Кавалерия вернется на улицы города спустя 60 лет. Это подразделение существовало в составе ленинградской милиции до начала 1960-х годов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Всадники будут охранять общественный порядок во время массовых мероприятий и патрулировать улицы. Два конных патруля можно будет увидеть на маршрутах Миллионная улица — Александровский сад — Исаакиевский собор и в районе Марсова поля.

Новое подразделение — кавалерийский взвод Специального полка полиции — представили в начале июня на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади. Тогда же начальник ГУ МВД России Роман Плугин пообещал, что в июле конные патрули появятся в историческом центре.

Конный клуб через суд обязали отреставрировать исторические конюшни на Крестовском острове. Арендатор АНО «Конный центр «Простор» должен в течение трех лет привести в порядок бывшую баню с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских на берегу Малой Невки.

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