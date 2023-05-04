Где взять майский номер журнала «Собака.ru»

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных Дом Книги, Подписные Издания и Masters bookstore.

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания». Также на журнал можно подписаться на Почте России и получить его в удобном отделении или с доставкой.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать online в любое время.