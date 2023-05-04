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Где взять майский номер журнала «Собака.ru»

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Публикуем рейтинг «Новые имена в медицине» — это самый полезный номер в году!

В третий раз редакция «Собака.ru» составила список лучших молодых врачей Петербурга: они — за доказательную медицину, просветительскую деятельность и междисциплинарный подход. Внутри журнала — анти-эйдж протоколы, правила превента, новые технологии и новые классные российские препараты (и доктор-клоун Максим Матвеев!).

На обложке — Максим Матвеев, который провел нам экскурсию по городу и рассказал, как был волонтером и попечителем фонда «Доктор Клоун», поделился, как телесные практики помогают перевоплотиться в императора, объяснил, почему сила искусства — в милосердии, и даже намекнул, что произойдет с его героем — психотерапевтом-провокатором из сериала-блокбастера «Триггер» в полнометражном фильме.

Также в номере — здоровая красота! CEO и владельцы клиник эстетической и превент-медицины превращают свои компании в супербренды по всем канонам Сколково и оперативно интегрируют в нашу с вами реальность все главные тенденции — от системы наставничества до роботизированной медицины.

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных Дом Книги, Подписные Издания и Masters bookstore.

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон»Wildberries и «Подписные издания»Также на журнал можно подписаться на Почте России и получить его в удобном отделении или с доставкой.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать online в любое время.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AmoCucinare

Animals

BeefZavod

Bekizer

Bilbao

Bourgeois Bohemians

BRUXX

Charlie

Commons

Cristal

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Franzusa Bistro

Fresas

Giallo

GooseGoose bistro

Grecco

Giusto

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Виленском

Jerome

Kuznya House

Le Moujik

MA

Made in China

Mains

Marso Polo

Meal

Memo

Mercado Del Sol

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Pame

Percorso

Petrov-Vodkin

Recolte

Rыба

Rыба на даче

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tagliatella

The Sizzle

Waterloo

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Арка

Банщики

География

Гинза

Карл и Фридрих

КоКоКо

Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов

Мансарда

Место

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Пробка

Репа

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Терраса

Ферма Бенуа

Отели

LOTTE

CORINTHIA

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand-Hotel Emerald

Kempinsky Hotel Moika22

SO/ St. Petersburg

The Faces

Англетер

Астория

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Скандинавия

Бутики

ДЛТ

Au Pont Rouge

BOSCO: BoscoFresh, Мультимарка

BOSCO: Etro

BOSCO: Marina Rinaldi, ErmannoScervino

BOSCO: Max Mara, La Perla

BOSCO: Max Mara, Marina Rinaldi

DayNight

Gold Union

Molecule

Клиники / Салоны красоты

СМ-Клиника

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Beauty Room

АБИА

Американская медицинская клиника

АртМедиЯ

БИЭМ

Вероника

ГЕН 87

Грандмед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника «Мать и Дитя»

Клиника РАМИ

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

МЕДИ

Меди Эстетик

Многопрофильная клиника «Сестрорецкая»

НИЦ Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

«ЭКО-Безопасность»

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