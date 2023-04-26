«Фабрика» и еще четыре открытия апреля в Петербурге

Шапель

Где: Александровский парк, лит. Р.

Традиционные сезонные открытия! С конца апреля петербуржцы вновь могут посетить самый романтичный (без прикрас!) павильон Александровского парка. Здание в виде готической капеллы возвели в 1820-е по проекту архитектора Адама Менеласа (Пенсионерские конюшни! Императорская ферма!). После 1917 года постройка стала музеем. Из-за низкой посещаемости в 1931 году ее отдали под квартиры. Во время Великой Отечественной войны в Шапели устанавливали зенитные орудия в чердачном помещении, использовали здание как наблюдательный пункт. Павильон сильно пострадал и только в 2018 году его впервые открыли после реставрации. Над развалинами возвышается башня со шпилем и пинаклями. Сооружение украшают часы и флюгер-петух. Внутри есть скульптура великой княгини Александры Николаевны (Адини), дочери императора Николая I. Посетить Шапель можно бесплатно ежедневно с 11 до 18 часов.