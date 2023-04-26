«Фабрика» и еще четыре открытия апреля в Петербурге

Общественное пространство на территории бывшего кожевенного квартала (Фудмолл! Коворкинг! Танцплощадка!), Шапель в Александровском парке и малый летний двор Московского рынка: «Собака.ru» традиционно рассказывает, какими запусками Петербург запомнил уходящий месяц.
Общественное пространство «Фабрика»
Где: Кирочная улица, 67.
Бывшая (первая!) российская фабрика по изготовлению альбомов и деловых папок из высококачественной кожи Самуила Бехли пережила реинкарнацию. С легкой руки бюро Kidz (Егор Богомолов) под руководством Даниила Барышева, владельца ГК «Ареопаг», кожевенный квартал нашел продолжение в районообразующем кластере «Фабрика». В концепции бережно интегрированы элементы промышленных зданий: металлическая сетка, оригинальный потолок со всеми коммуникациями, бетонные стены с яркими элементами дизайна. На территории 5000 кв.м. разместили 12 корнеров с акцентным баром посередине, магазин одежды и цветочную лавку, коворкинг, террасы, арт-зоны, двор со сценой, кинотеатром и танцплощадкой, а также двумя ресторанами. С 21 апреля «Фабрика» открыта в техническом режиме. А 1 мая петербуржцев ждет торжественный старт проекта — выступят Тося Чайкина, Amilo MC, UNTONE СHERNOV.
Шапель
Где: Александровский парк, лит. Р.
Традиционные сезонные открытия! С конца апреля петербуржцы вновь могут посетить самый романтичный (без прикрас!) павильон Александровского парка. Здание в виде готической капеллы возвели в 1820-е по проекту архитектора Адама Менеласа (Пенсионерские конюшни! Императорская ферма!). После 1917 года постройка стала музеем. Из-за низкой посещаемости в 1931 году ее отдали под квартиры. Во время Великой Отечественной войны в Шапели устанавливали зенитные орудия в чердачном помещении, использовали здание как наблюдательный пункт. Павильон сильно пострадал и только в 2018 году его впервые открыли после реставрации. Над развалинами возвышается башня со шпилем и пинаклями. Сооружение украшают часы и флюгер-петух. Внутри есть скульптура великой княгини Александры Николаевны (Адини), дочери императора Николая I. Посетить Шапель можно бесплатно ежедневно с 11 до 18 часов.
Башня-руина
Где: Пушкин, Екатерининский парк.
Еще одно сезонное открытие в Царском Селе! Здание в готическом стиле возвели по проекту архитектора Фельтена в 1771 году. Это своеобразный символ падения Оттоманской Порты. Сегодня постройка стала смотровой площадкой. Внутри сооружения есть узкий коридор с винтообразным пандусом, ведущий на самый верх. С высоты 21 метр открывается шикарный вид на Екатерининский парк. Посетить архитектурный памятник можно бесплатно ежедневно с 11 до 18 часов.
Фонтаны в Петергофе
Где: Петергоф, Разводная, 2.
22 апреля Петергоф открыл летний сезон торжественными пусками фонтанов Большого каскада и «Самсон». Водопроводящая система (18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек!) служит безотказно с 1721 года и практически не менялась с середины XIX века. Длина всех каналов составляет около 40 километров, площадь прудов-водохранилищ — около 100 гектаров. Вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем фонтанов Верхнего и Нижнего парка. Посмотреть на памятник истории и культуры можно ежедневно с 10:00 до 19:45.
Двор Московского рынка
Где: Решетникова, 12.
Образец сталинского неоклассицизма, крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реконструировали в прошлом году и превратили в гастромаркет. Идеологом проекта стал предприниматель и основатель Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили. С приходом тепла в Петербург команда Московского рынка впервые открыла в тестовом режиме малый двор (большой — с 1 мая!). 16 июня их обещают запустить официально. В программе — перформанс с выступлением Клавы Коки, семейный фестиваль с мастер-классами и аттракционы во дворе. Следим за новостями!
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