Еще в 150 петербургских домах появится система обогрева кровли

«В планах на этот год еще 150 [домов], где такая система актуальна. Прежде всего, это дома, где расположены социально значимые объекты — детские сады, поликлиники», — сообщил Александр Беглов в ходе прямой линии.

При выборе домов для установки системы приоритет отдают тем зданиям, рядом с которыми часто ходят пешеходы. Также в первую очередь в список включают дома со скатами, по которым не могут передвигаться даже альпинисты.

Как отметил градоначальник, прокладывать кабель можно только с разрешения собственников здания. В городской администрации добавили, что система «греющий кабель» дополняет технологию «холодный чердак», которой оборудованы более чем пять тысяч домов с 2019 года. Такие дома стали чистить в 2-3 раза меньше из-за того, что на крышах собирается меньше снега.

Напомним, к 2025 году Петербург увеличит количество спецтехники до 3 тысяч. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, увеличить количество техники помогает триллионный бюджет, который город в прошлом году заработал впервые.