К 2025 году Петербург увеличит количество спецтехники до 3 тысяч

«Это необходимо, чтобы быстрее чистить улицы. Мы вышли из нижней планки и дошли до среднего уровня. Мы планируем в 2025 году повысить бюджет доходность бюджета и выйти на плановый режим развития города», — заявил глава города.

Сейчас в Петербурге около двух тысяч единиц снегоуборочной техники. В прошлом году город закупил большую партию техники для уборки дворов. В этом году будет закуплено 300 единиц почти на 4 миллиарда рублей. Всего же на уборку снега запланировали потратить 10 миллиардов рублей.

Также Беглов заявил, что город проверяет каждую партию антигололедных смесей, которыми обрабатывают тротуары и дороги. «Зима в этом году специфическая: постоянные перепады температур, ледяные дожди. При этом уже более миллиона кубометров снега наши рабочие вывезли. Мы не можем отказаться от этого. При этом используются только смеси, соответствующие нормативам. Каждая партия проверяется, проводятся лабораторные исследования», – прокомментировал глава города. Он добавил, что соль – это основной компонент любой смеси против гололеда. «Мы используем его только на дорогах – в садах и парках его нет», – заверил губернатор Петербурга.

Этой зимой в Петербурге резко вырос спрос на дворников. Показатели этого года выросли на 68% по сравнению с прошлым. Работодатели открыли более 720 вакансий уборщиков территорий. При этом зарплату дворникам увеличили на 5%.