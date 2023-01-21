В Купчине поселились краснокнижные серые куропатки

«В последние годы в Северной столице все чаще стали встречаться серые куропатки, а ведь они занесены в Красную книгу нашего города! Численность этих пернатых в Петербурге постепенно увеличивается. Сейчас известны десятки мест их обитания: чаще всего, это пустыри на окраине города или, как здесь, в Купчино – жилой квартал» — написал биолог Павел Глазков.

Он также напомнил, что Серые куропатки – социальные птицы. Живут они стаями. Стая – это родители со своим потомством. Куропатки образуют стабильные пары, иногда даже на всю жизнь, а прожить они могут до 10 лет.

Недавно в Петербурге заметили клестов-еловиков, птичек с кривыми клювами. Именно этот вид клестов специализируется на поедании семян из еловых шишек – за что и получил свое уточняющее второе название: еловик. Они уже облюбовали парк 300-летия Санкт-Петербурга.