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В Петербург заметили клестов-еловиков, птичек с кривыми клювами

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Именно этот вид клестов специализируется на поедании семян из еловых шишек – за что и получил свое уточняющее второе название: еловик. Они уже облюбовали парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

«Сильные цепкие лапы позволяют клестам подвешиваться к шишкам вниз головой и в таком положении уверенно принимать пищу. А когда надоедает висеть вниз головой, клест своим острым клювом словно ножницами срезает шишку, чтобы полакомиться ею, сидя на удобном сучке», — отмечает биолог Павел Глазков. При этом клест не перелётные птицы, но они совершают кочевки. Они покидают области с неурожаем шишек и скапливаются в большом количестве в урожайных местах хвойных лесных массивов.

К тому же клесты доверительно относятся к людям, позволяя собой полюбоваться вблизи.

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