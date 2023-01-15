В Петербург заметили клестов-еловиков, птичек с кривыми клювами

«Сильные цепкие лапы позволяют клестам подвешиваться к шишкам вниз головой и в таком положении уверенно принимать пищу. А когда надоедает висеть вниз головой, клест своим острым клювом словно ножницами срезает шишку, чтобы полакомиться ею, сидя на удобном сучке», — отмечает биолог Павел Глазков. При этом клест не перелётные птицы, но они совершают кочевки. Они покидают области с неурожаем шишек и скапливаются в большом количестве в урожайных местах хвойных лесных массивов.

К тому же клесты доверительно относятся к людям, позволяя собой полюбоваться вблизи.