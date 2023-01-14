Смольный улучшит транспортную доступность жилых микрорайонов

В этом году планируется ввести дополнительные остановки на Суздальском шоссе в боковом проезде Шуваловского путепровода. Также в январе планируют продлить трассы автобусов №№219 и 267. Они будут доезжать до ЖК «Новоорловский» и ЖК OKLA. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Увеличится количество рейсов в Пушкинском районе, в частности в новом микрорайоне «Пулковское». Новые автобусные маршруты запустят в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Московском районах. Жители микрорайона Новосергиево будут обеспечены транспортом до метро «Проспект Ветеранов» после открытия движения по улице Бориса Шмелева.

В прошлом году по результатам мониторинга в работу почти 400 маршрутов внесли более 1100 изменений.

Недавно власти рассказали о ходе строительства «коричневой» линии метро. первые станции этой ветки — «Юго-Западную» и «Путиловскую» — планируется открыть в 2024 году.