Аномально много солнца было в Петербурге в 2022 году

Но если сравнивать число дней, в которые светило солнце, то в 2022 году их было всего 223. И это совсем не рекорд. Даже в 2020 году этот показатель был значительно выше, сказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции в «Интерфаксе». Больше всего солнечных часов было в июне-июле, а меньше всего: в ноябре-декабре.

Также Колесов показал график температурных наблюдений с 1871 по 2022 годы. По нему заметно влияние глобального потепления. Если 150 лет назад она держалась на отметке ниже 4 градусов, а к текущему году увеличилась почти вдвое — и теперь выше 7 градусов. А август 2022 года стал самым жарким за все время метеонаблюдений в Петербурге.