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Годовой турпоток Петербурга превысит 8 миллионов человек

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При этом власти планируют, что за декабрь город посетит миллион туристов. Такую оценку высказала журналистам заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Ekaterina Pokrovsky/shutterstock

«У нас около 7 млн туристов, о которых мы уже можем говорить, — сказала Гвичия, добавив, что многим путешественникам, вероятно, еще предстоит сделать окончательный выбор направления для поездки в преддверии Нового года. - Но надеемся, что это будет показатель — не менее миллиона». Она также напомнила, что по итогам девяти месяцев город посетили около 250-300 тысяч туристов из-за рубежа. В основном, они прибывали из дружественных стран, а в начале года наблюдался и турпоток из Европы.

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется новогоднее путешествие в Петербург. В среднем туры подорожали на 10% по сравнению с прошлым годом, но некоторые объекты стоят и на 20% больше. Это связано с решением отельеров в прошлом году снизить цены на фоне небольшого спроса.

В Петербург на Новый год — есть ли еще места в отелях и апартаментах? Сколько будет стоить размещение? Где искать жилье на праздники?

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