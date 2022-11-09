Где взять ноябрьский номер журнала «Собака.ru»

На обложке — певица Катя IOWA, которая не перестает нас радовать: что ни месяц — то премьера песни, а в 2023-м — премьера года! — рождение сына Льва Леонидовича.
Главная тема номера: день рождения! Отмечаем 60-летие любимого ресторатора Арама Мнацаканова выходом тизера его гастрономических мемуаров: вителло тоннато для Мэрил Стрип и ряженка из вологодской печи. Также в номере: история про то, как Влад Монро, Теодор Курентзис, Джейн Биркин и Ксения Раппопорт ели, гуляли, выпивали и пели в заведениях Эдуарда Мурадяна — Дягилева ресторанной индустрии Петербурга. А о главной выставке сезона — «Балабанов» в «Севкабель Порту» — рассказывает семья режиссера: жена Алексея Октябриновича Надежда Васильева, сыновья Петр и Федор Балабановы.
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.
Внимание! Именная доставка! По подписке на 6 или 12 месяцев для физических и юридических лиц на нашем сайте dostavka.sobaka.ru курьеры доставляют журнал в течение 5 рабочих дней с момента выхода свежего номера из типографии.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Bekizer
Bilbao
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Meal
Memo
Mercado Del Sol
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
MUST
Percorso
Petrov-Vodkin
Recolte
Rыба
Rыба на даче
Saro
Saviv
Sea Signora
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tagliatella
The Sizzle
Waterloo
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Арка
Банщики
География
Гинза
Карл и Фридрих
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка
Репа
Ресторан Шаляпин
Рибай
Русская рыбалка в Комарово
Русская рюмочная №1
Скотный Двор
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
Grand Hotel Europe
Kempinsky Hotel Moika22
The Faces
Англетер
Апарт отель Грани
Астория
Гранд Отель Эмеральд
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Скандинавия
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ДЛТ
Au Pont Rouge
BOSCO: BoscoFresh, Мультимарка
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Грандмед
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Институт Красоты ГАЛАКТИКА
Клиника «Мать и Дитя»
Клиника РАМИ
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Меди Эстетик
НИЦ Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
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