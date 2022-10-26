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Сколько потратят на уборку снега в Петербурге в ближайшие годы? Ответили в Смольном

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Губернатор города Александр Беглов рассказал, что районные администрации получили на 3 года 15,2 млрд рублей. На 4,3 млрд рублей из этой суммы уже купили 1 160 единиц уборочной техники.

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«В следующем году для выполнения районными жилищными агентствами новых функций по уборке запланировали 10 млрд 900 млн рублей», — сказал Беглов.

Помимо этого, уборку улично-дорожной сети ждет прямое госрегулирование. Предприятиям на обновление парка и оборудования выделят за 3 года 13,4 млрд рублей. «Рассчитываем, что полноценный переход на новые рельсы произойдет в течение 2-3 лет», — добавил градоначальник.

Напомним, районные администрации решают вопрос о возвращении «Дворник-шеринга» этой зимой в Петербург. Некоторым придется отказаться от проекта из-за реформы жилищного хозяйства, а кто-то,  наоборот, хочет еще возобновить.

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