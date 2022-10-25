Вернется ли программа «Дворник-шеринг» этой зимой в Петербург? Ответили в районных администрациях

Как пишет «КП-СПб» со ссылкой на администрацию Красногвардейского района, из-за реформы жилищного хозяйства планов по возвращению «Дворник-шеринга» в этом сезоне нет: «Реформа проводится, чтобы уборка была спокойной, комфортной и обошлась без привлечения жителей, но это предварительно».

В Калининском районе (там в прошлом году придумали программу «Дворник-шеринг») также сослались на новое бюджетное учреждение, которое начнет работу с 1 января.

«[Оно] будет заниматься уборкой внутриквартальных территорий. Пилотный проект "Дворник-шеринг" реализовывался на базе районного Жилкомсервиса №1. В силу грядущей реорганизации и изменения алгоритмов уборки дворовых территорий в настоящее время вопрос продолжения проекта на стадии обсуждения у профильных структур», — сказали в администрации района.

Во Фрунзенском районе сообщили, что в проекте заинтересованы подростки, и, вероятнее всего, по этой причине проект не будут замораживать. Им собираются платить 600 рублей за три часа уборки снега.

Как подчеркнули в жилищном комитете Петербурга, судьбу проекта решают именно районные ЖКС. Если его решат оставить, на это они получат поддержку от города, заверили в Смольном.