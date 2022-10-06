Из-за угрозы наводнения затворы дамбы Петербурга начали закрывать

Как сообщает пресс-служба КЗС, с 15:00 на дамбе начали закрывать затворы судопропускных сооружений. В первую очередь В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 начали движение на закрытие. А вот затвор судопропускного сооружения С-1 задействовать не стали.

Как сообщили метеорологи ФГБУ «Северо-Западное УГМС» из-за штормового ветра в акватории Финского залива к вечеру в устье Невы ожидается подъем уровня воды. Однако, ожидается, что наводнение не будет переходить критические значения.

Ранее в Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в акватории Финского залива и на его побережье в Ленинградской области начинает усиливаться ветер.

«В Финском заливе его скорость достигает 23 м/с, а на побережье 14 м/с. Пока направление ветра юго-западное и особой нагонной волны в устье Невы не вызывает. За последний час уровень воды на посту Горного университета увеличился на 3 см», — сообщил Леус.