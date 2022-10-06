Североатлантический циклон принесет в Петербург штормовой ветер, наводнения и тепло

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром с запада на север Скандинавии. Названный немецкими метеорологами труднопроизносимым именем «Zydrune», он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, принесет небольшие дожди и усилит ветер. При этом температура подрастёт и окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы», — сказал Леус.

Воздух в городе прогреется до +15 градусов, по области +11…+16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«Добавлю, что на побережье и в акватории Финского залива скорость ветра, особенно в вечерние часы, в порывах будет достигать 17-22 м/с, а это создает благоприятный условия для формирования нагонного наводнения», — предупредил синоптик.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 октября, ночью и утром стоит ожидать небольшого, местами умеренного дождя, а день ожидается без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

А 8 октября небольшие дожди ожидаются целый день. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14 гр. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.