Академия наук, особняк Барятинских, Толстовский дом и еще 15 бесплатных экскурсий по историческим местам Петербурга

Здание Двенадцати коллегий

Оно построено для размещения десяти министерств, Сената и Синода по проекту Доменико Трезини при Петре I. Это 12 отдельно стоящих корпусов, объединенных под одной крышей. Каждый имеет собственный вход. Бывшая застекленная аркада ныне образует университетский коридор, где расположена библиотека с редкими изданиями. На экскурсии можно посетить парк с «Садом камней» и посмотреть внутреннее убранство, в частности, Петровский зал, интерьеры которого сохранились с середины XVIII века.

Когда? 19 октября 14:30, 20 октября 13:00, 27 октября 13:00.

Записаться на экскурсию можно здесь.