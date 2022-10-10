Академия наук, особняк Барятинских, Толстовский дом и еще 15 бесплатных экскурсий по историческим местам Петербурга

Таврический дворец, здание Двенадцати коллегий, жилой комплекс Бассейного товарищества (с посещением жилых квартир, где сохранились подлинные детали интерьера!) и Толстовский дом архитектора Федора Лидваля: «Собака.ru» рассказывает, на какие экскурсии по известным и малодоступным дворцам и особнякам в Петербурге можно попасть бесплатно во второй половине октября. Запись на архитектурные прогулки начинается за три дня до начала мероприятия на сайте «Открытый город»
Здание Двенадцати коллегий
Оно построено для размещения десяти министерств, Сената и Синода по проекту Доменико Трезини при Петре I. Это 12 отдельно стоящих корпусов, объединенных под одной крышей. Каждый имеет собственный вход. Бывшая застекленная аркада ныне образует университетский коридор, где расположена библиотека с редкими изданиями. На экскурсии можно посетить парк с «Садом камней» и посмотреть внутреннее убранство, в частности, Петровский зал, интерьеры которого сохранились с середины XVIII века.
Когда? 19 октября 14:30, 20 октября 13:00, 27 октября 13:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Бассейное товарищество
Жилой комплекс Бассейного товарищества квартирохозяев построен в 1912-1914 годах по проекту архитекторов Алексея Зазерского и Эрнеста Вирриха, Николая Васильева и Алексея Бубыря в стиле модерна. Мастера использовали все новейшие достижения жилого домостроения того времени: централизованную подачу горячей воды, водяное отопление, вентиляционные системы и лифты. Экскурсанты узнают историю здания и о бытовых нюансах, осмотрят дворы-колодцы, посетят жилые квартиры, где сохранились подлинные камины.
Когда? 22 октября 10:00 и 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Апология Толстовского дома
Толстовский дом на Рубинштейна, 15—17 построен в 1910—1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля, автора гостиницы «Астория». План территории представляет из себя анфиладу из трех больших дворов, формирующих внутридомовую улицу, которая была призвана увеличить площадь фасада, а заодно и стоимость сдаваемых квартир. В то время здание было оснащено новейшими технологиями домостроения: мусоропроводы и холодильники на кухнях, электричество, собственная котельная, централизованная система вакуумных пылесосов.
Во время архитектурной прогулки можно узнать о знаменитых жильцах Толстовского дома, осмотреть здание и посетить общественный музей, посвященный ему, а также узнать о проблемах защиты архитектурного памятника.
Когда? 18 октября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Готическая рапсодия: дом товарищества «Помещик»
Здание в стиле северного модерна построено по проекту архитектора Якова Блувштейн для сельскохозяйственного товарищества «Помещик» — компания занималась продажей молочных продуктов. Экскурсанты побывают на парадных и черных лестницах дома, увидят световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, витражи и лепнину.
Когда? 23 октября 10:00 и 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Русского Географического Общества
Императорское русское географическое общество основано еще в 1845 году по указу Николая I. К началу XX века оно разрослось и накопило серьезный архив, поэтому встал вопрос о строительстве собственного здания. В 1907 — 1908 годах его построили по проекту Гавриила Барановского, автора магазинов семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте и в Москве на Тверской. Здесь есть зал для торжественных заседаний, библиотека, зал Совета, кабинет секретаря и канцелярия и другие помещения.
Экскурсанты узнают об истории возникновения общества, ознакомятся с историческими документами и картами, посмотрят документальный фильм «Зодчий Гавриил Барановский».
Когда? 18 октября 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвская застава
В 1920-е годы район Нарвской заставы, охватывающий площадь Стачек, начало проспекта Стачек и окрестности, застраивали зданиями в стиле конструктивизма. Сейчас это уникальное место в городе, где в непосредственной близости друг от друга расположены памятники архитектуры: жилмассивы, фабрики-кухни, гигантские общественные бани, дворцы культуры и универмаги. Экскурсанты увидят ДК имени Горького архитектора Гегелло, ансамбль домов для рабочих на Тракторной улице, заброшенные бани «Гигант» архитектора Никольского, школу имени 10-летия Октября и одну из самых эффектных построек — здание Кировского райсовета.
Когда? 20 октября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Таврический дворец
Здание в стиле классицизма построено по указанию Екатерины II для своего фаворита, князя Григория Потемкина-Таврического. Возводили двухэтажный дворец с 1783 по 1789 год по проекту архитектора Старова. Парадные помещения (Картинный зал, Гобеленовая гостиная, Диванная, Китайский зал) частично сохранили художественную отделку: полихромную роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи.
Когда? 31 октября 14:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Синода
Здание на Сенатской площади построено в 1829–1835 по проекту архитектора Карла Росси для Священного Синода — высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью. С 1918 по 2006 год в бывших помещениях Синода размещался Российский государственный исторический архив, а с 2009 года в здании работает Президентская библиотека. Во время экскурсии можно посетить читальный и выставочный залы, мультимедийный зал, увидеть инаугурационную книгу и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода.
Когда? 27 октября 14:50.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом у канала
В 1934 году здание на канале Грибоедова, 9 надстроили на два этажа. Здесь разместился кооператив Союза писателей. В доме проживали Евгений Шварц, Борис Корнилов, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко (он занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже). После смерти Михаила Михайловича его внук продал недвижимость городу. С 1992 года в доме работает музей имени Зощенко. Экскурсанты узнают об истории здания и его жильцов.
Когда? 22 октября 13:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
Архитектурная прогулка посвящена русскому ученому, математику, предпринимателю Николаю Путилову. Экскурсанты посетят усадьбу на Петергофской дороге, первой хозяйкой которой была княгиня Дашкова, а одним из последних владельцев ― Путилов, пройдутся по старой «путиловской» заставе к месту последнего пристанища деятеля.
Когда? 28 октября 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
Экскурсанты узнают о жизни и судьбе выдающегося ученого, инженера, предпринимателя Николая Путилова и его проектах, посетят дом Л.Э. Гехта, где в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, исследуют старинные фабрики, посмотрят храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу, памятник Путилову у Кировского завода, а также Путиловский храм, где находится могила Николая Ивановича.
Когда? 22 октября 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание в стиле классицизма для Академии наук построено на Васильевском острове при Екатерине II по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги, автора Александровского дворца в Царском Селе, Эрмитажного дома, Смольного института. Здесь бывали известные ученые Павлов, Менделеев, Крылов, Карпинский, Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр.
На экскурсии можно узнать об истории Академии, осмотреть интерьеры: увидеть одно единственное «венецианское» окно, колоритную мозаику «Полтавская баталия» Ломоносова, росписи в технике гризайль на потолке Большого конференц-зала, создающая эффект 3D-объема.
Когда? 19 октября 11:00, 25 октября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк неоднократно перестраивали: в 1858 году зодчий Гаральд Боссе расширил дом, оформил фасады, а в 1874 продолжил работы Иван Мерц. Сначала он принадлежал потомку Рюрика, князю Ивану Барятинскому. В 1890-х по проекту архитектора Кричинского здание реконструировали для младшей сестры императора Николая II, княгине Ольги Александровны. Во время экскурсии можно посмотреть отреставрированные и восстановленные интерьеры: Театральную гостиную, Дубовую столовую, Длинную столовую, Готический холл.
Когда? 23 октября 10:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Пашкова
Двухэтажное здание в стиле итальянского ренессанса построено в 1841-1843 годах по проекту Гаральда Боссе на Литейном проспекте, 37/39 для штаб-ротмистра Пашкова. В 1848 году Пашков продал дом министру внутренних дел графу Орлову, который сдавал второй этаж Благородному танцевальному собранию. В 1857 особняк приобрели в казну для Департамента уделов. Во времена Некрасова здесь жил министр государственных имущества Михаил Муравьев. Экскурсанты узнают об истории здания, увидят недавно отреставрированные интерьеры: вестибюль, бальный зал в стиле неогрек, гостиные и спальню в стилях неоренессанс и рококо.
Когда? 20 и 28 октября 14:45.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Здание на Петергофской дороге построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги для княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Здесь велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди нанимателей дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб.
Экскурсанты посетят центральную часть усадьбы, познакомятся в правом крыле здания с выставкой музея «Нарвская застава», посвященной жизни и деятельности княгини Дашковой.
Когда? 18 октября 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвские ворота
В центре площади Стачек расположен памятник архитектуры в стиле ампир — Нарвские ворота. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх и посмотрят экспозицию, посвященную истории ворот.
Когда? 19 октября 19:00, 26 октября 19:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Стрит-арт на Петроградской
Маршрут экскурсии пролегает от павильонов Ленфильма до котельной Камчатка, где работал Виктор Цой. Участники увидят работы уличных художников и узнают об истории стрит-арта.
Когда? 21 октября 16:30, 28 октября 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Стадион Петровский. История и архитектура
Это экскурсия посвящена первому стадиону Петербурга, построенному в 1924 году на Петровском острове по проекту Алоиса Вейводы. Участники узнают об истории его строительства, увидят макеты спортивного сооружения 1920-1930-х, посетят губернаторскую ложу.
Когда? 25 октября 11:00.
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