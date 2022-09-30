В Петербурге ограничат движение на Московском и Приморском шоссе

С 4 по 6 октября из-за ремонта дороги на Приморском шоссе перекроют проезд по разворотному кольцу под путепроводом в поселке Лисий Нос. Работы на участке Приморского шоссе от Лахтинского моста до путепровода в Лисьем Носу и на Лахтинском проспекте идут с 10 сентября и продлятся до 15 октября.

Со 2 по 21 октября на Московском шоссе ограничат движение по мосту через реку Славянку. На магистрали также проводят ремонт дороги, и сейчас там действуют несколько ограничений: до 8 октября закрыто движение по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе; до 14 октября закрыт 2-й Бадаевский проезд у Московского шоссе; до 11 ноября ограничено движение на участке Московского шоссе в Шушарах — от 1-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе. Ремонт продлится до 12 декабря.

Водителям предлагают объезжать по Московскому, Ям-Ижорскому и Колпинскому шоссе, КАД, Софийской и Автозаводской улицам, Николаевскому проезду, улице Ленина и Удаловской улице.

Почти на полгода ограничат движение по одной из улиц в районе площади Восстания. С 3 октября 2022 года по 1 мая 2024 года из-за размещения пешеходной галереи проехать будет затруднительно у дома 6 по Пушкинской улице от Лиговского переулка до Невского проспекта.

С 4 октября по 14 ноября перекроют движение по боковым проездам проспекта Тореза в направлении от Дрезденской улицы до Рашетовой улицы. Там со 2 сентября до 9 апреля 2023 года будут прокладывать электрокабель на участке от Рашетовой улицы до площади Мужества.

В Левашово с 3 октября по 18 ноября будут строить газопровод на Ленинградском шоссе и в Трансформаторном переулке. В связи с этим с 3 по 7 октября ограничат проезд по Ленинградскому шоссе от Горского шоссе до Трансформаторного переулка.

А в Петергофе водителей потеснят с 4 по 6 октября из-за прокладки инженерных сетей на Александровской улице, Николаевской улице, в Среднем переулке и на Мостовой улице. Движение будут перекрывать по Александровской улице от Николаевской улицы до Мостовой улицы, включая перекресток со Средним переулком.