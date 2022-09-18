Петербург ждет циклон с ливнями и сильным ветром

С понедельника на смену одному циклону в Петербург придет новый. С собой он принесет сильные дожди и ветер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской синоптик Александр Колесов. «Циклон Queenie, который практически неделю определял погоду в Санкт-Петербурге, сегодня днем уходит от нас на север. Но есть и плохая новость, вернее подтверждение всех наших прогнозов последних дней. В понедельник днем южный циклон Reili все же выйдет на Ленинградскую область. Очень активный, с сильными дождями и сильным ветром северных направлений. Поэтому настраиваемся на пару дней осенней, более прохладной погоды», — заявляет прогнозист.

Также, по словам синоптика, во время дождя температура воздуха будет составлять не больше +10 градусов.

Сегодня, 18 сентября, в Петербурге температура воздуха составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду.