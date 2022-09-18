Дожди продолжатся: прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 сентября, Петербург останется на периферии циклона, который постепенно заполняется и теряет силы. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие и кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, по словам Леуса, петербуржцев ждут местами сильные дожди и понижение температуры.