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Дожди продолжатся: прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

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Циклон в Петербурге постепенно теряет свои силы, но в воскресенье город все еще останется на его периферии. Поэтому облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди сохранятся — публикуем прогноз синоптиков на 18 сентября.

Evgeniy Bubnov/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 сентября, Петербург останется на периферии циклона, который постепенно заполняется и теряет силы. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие и кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, по словам Леуса, петербуржцев ждут местами сильные дожди и понижение температуры.

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