Почему в новых вагонах нет кондиционеров и сквозных проходов? Объяснили в метрополитене Петербурга

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на начальника депо «Автово» Романа Екимова, отказаться от кондиционеров в новых вагонах метро было решено в связи с тем, что воздух в Петербурге богат кислородом — в таком случае задача подземки состоит в том, чтобы доставить его с поверхности земли в вагон, для чего в составе есть соответствующие системы вентиляции.

Сквозные проходы между вагонами, которые есть в метро Москвы, в Петербурге не нужны ввиду особого подхода к безопасности. «Мы считаем, что есть конкретная подвижная единица, вагон, в ней есть все условия для перевозки пассажиров», — заявил Екимов. На уточняющий вопрос о безопасности на случай взрыва или распыления опасных веществ, он ответил: «В том числе».

А вот порты USB в вагонах петербургского метро появиться могут. Для этого уже проведена внутренняя разводка; при необходимости специалисты могут добавить также розетки и дополнительные экраны.

Напомним, новый состав «Трансмашхолдинга» под названием «Балтиец» был разработан специально для Петербурга. Пока что это только один опытный образец, который осенью 2022 года пройдет испытания на площадках петербургского метрополитена. Вагоны состава стали просторнее, а дверные проемы увеличены до 140 сантиметров, что ускорит посадку и высадку пассажиров. Для того, чтобы увеличить пропускную способность метрополитена, стоянку поезда на станции сократят.

До начала ноября состав будет проходить обкатку без пассажиров, после чего поступит в эксплуатацию.