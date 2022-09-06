Новый состав «Трансмашхолдинга» под названием «Балтиец» был разработан специально для Петербурга. Пока что это только один опытный образец, который уже в сентябре-октябре пройдет испытания на площадках петербургского метрополитена. Вагоны состава стали просторнее, а дверные проемы увеличены до 140 сантиметров, что ускорит посадку и высадку пассажиров. Для того, чтобы увеличить пропускную способность метрополитена, стоянку поезда на станции сократят.

«Еще там установлен российский тяговый привод с асинхронными электрическими двигателями, системы обеспечения воздухом с функцией его обеззараживания, наддверные ЖК-мониторы, указывающие информацию о маршруте следования поезда. Важно — состав может пройти не менее 200 метров при отсутствии напряжения тяговой сети», — рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Напомним, еще одна будущая новинка общественного транспорта Петербурга — ретротрамваи в стиле 50-60-х. Они получили названия «Петроградка» и «Коломна» в честь исторических районов центра города, где будут курсировать. Показываем рендеры и рассказываем, когда трамваи выйдут на свои маршруты.