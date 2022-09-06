«Ночлежка» собирает дождевики для бездомных в Петербурге и Москве

«На улице льет как из ведра: сыро и холодно. Здорово, если вымокнув на улице можно прибежать домой, надеть сухие носки и заварить чаю, куда хуже, когда в мокрой одежде приходится оставаться на улице день и ночь, от дождя к дождю. Мы решили собрать дождевики для бездомных людей и просим вашей помощи», — говорят в «Ночлежке».

Принести можно любые дождевики на взрослого человека, главное — чтобы они были целыми и защищали от воды. Собранные вещи будут раздавать на стоянках «Ночного автобуса» и в пункте выдачи «Ночлежки».

Сбор дождевиков продлится до 11 сентября включительно. Принести их можно в приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112б, вход с улицы Расстанная — в любой день с 10:00 до 22:00. В Москве дождевики принимают в «Ночлежке» по адресу Бумажный проезд 2/2, строение 6 — ежедневно с 10:00 до 22:00, а также в баре «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14/5 — в любой день с 12:00 до 22:30.