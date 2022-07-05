Посмотрите на ретротрамваи в стиле 50-60-х, которые будут курсировать по Петроградке и Коломне

Трамваи для Петербурга разработало АО «Уралтрансмаш». По просьбе властей города они стилизованы под подвижной состав 50-60-х годов прошлого века. «За точку отсчета этот период выбрали потому, что именно тогда ленинградский трамвай был главным пассажирским транспортом, ведь метро в городе открылось только в 1955 году. Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, нашли свое отражение в новых вагонах», — объясняют разработчики.