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Посмотрите на ретротрамваи в стиле 50-60-х, которые будут курсировать по Петроградке и Коломне

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Уже в следующем году по Петроградской стороне и Коломне начнут курсировать новые трамваи — ретро в стиле 50-60-х годов. Показываем рендеры.

«Уралтрансмаш», vk.com/uraltransmash1817

Трамваи для Петербурга разработало АО «Уралтрансмаш». По просьбе властей города они стилизованы под подвижной состав 50-60-х годов прошлого века. «За точку отсчета этот период выбрали потому, что именно тогда ленинградский трамвай был главным пассажирским транспортом, ведь метро в городе открылось только в 1955 году. Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, нашли свое отражение в новых вагонах», — объясняют разработчики. 

«Уралтрансмаш», vk.com/uraltransmash1817

12 вагонов из партии модели 71-421 «Петроградка» — двухсекционные четырехосные полностью низкопольные. 42 вагона модели 71-431 «Коломна» — трехсекционные шестиосные полностью низкопольные двухстороннего движения. Трамваи получили свои названия в честь исторических районов центра Петербурга, где они будут курсировать.

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