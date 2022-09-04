В Колпине открыли фонтан к 300-летию города

В Колпине к 300-летию Ижорских заводов и города представили восстановленный «Водоканалом» фонтан. Участие в праздничном мероприятии, приуроченном приняли губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, глава районной администрации Юлия Логвиненко и гендиректор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Сергей Волков. «Открыли фонтан, который бездействовал почти полвека. Теперь это комплекс с подсветкой, который, уверен, станет местом притяжения колпинцев», — прокомментировал Александр Беглов.

Фонтан во дворе был построен в начале 60-х годов и долгое время находился в заброшенном состоянии. Он не работал более полувека и был практически разрушен.В ходе реконструкции комплекса специалисты проложили новые инженерные сети, установили камеру с водомерным узлом и насосное оборудование, сделали гранитную облицовку, декоративную подсветку. Силами муниципального образования Колпино и управляющей компании обустроена площадка вокруг фонтана, создана зона отдыха. На фасаде дома установлены дополнительные прожекторы для подсветки фонтана и дворовой территории.

Также губернатор Александр Беглов заявил, что в этом году в Петербурге реконструировано 10 фонтанов. И что программа будет продолжена в следующем году. Он отметил, что ранее в Колпино запущен фонтан у кинотеатра «Подвиг», строится еще один большой светомузыкальный фонтан у бывшего ТЦ «Нева».

Напомним, что недавно в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте запустили фонтан «Рождение Афродиты». Это точная бронзовая копия скульптурной композиции, которая была создана в начале 1890-х и первоначально украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли.