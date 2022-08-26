В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте запустили фонтан «Рождение Афродиты». Это точная бронзовая копия скульптурной композиции, которая была создана в начале 1890-х и первоначально украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли.
Фонтан в саду Сан-Галли является элементом благоустройства территории Сангальского сада и состоит из скульптурной группы, которая была создана в начале 1890-х и первоначально украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли. В 1930-х, во время очередной реконструкции, сооружение было перенесено в сад. Позже фонтан был передан в хозяйственное ведение петербургского «Водоканала» — в нерабочем состоянии, с разрушенной чашей и отсутствующими инженерными сетями.
В рамках восстановления фонтана специалисты изготовили гипсовую модель, состоящую из 13 основных фрагментов. Отдельные слепки выполнялись не только по самой скульптуре фигуры Афродиты, но и по частям композиции, таким как ангелы, раковина Афродиты и дельфины Афродиты. После изготовления предварительной модели была создана гипсовая скульптурная композиция, по которой скульпторы выполнили точную бронзовую копию Афродиты.
Сад, который сегодня носит название Сан-Галли, изначально представлял собой часть территории обширного комплекса Чугунолитейного и механического завода, основанного здесь в 1853 году предпринимателем немецкого происхождения Францем Карловичем Сан-Галли. Заводской сад, разбитый на месте капустных огородов, тянулся от Лиговского проспекта до Николаевской железной дороги. После революции сад был переименован в «Кооператив», в 1929-х ему было присвоено название «Сад имени Фрунзе». Фонтан «Рождение Афродиты» был перенесен из особняка Сан-Галли на территорию сада в 1930 году.
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