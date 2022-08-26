В саду Сан-Галли на Лиговском проспекте запустили фонтан «Рождение Афродиты»

Фонтан в саду Сан-Галли является элементом благоустройства территории Сангальского сада и состоит из скульптурной группы, которая была создана в начале 1890-х и первоначально украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли. В 1930-х, во время очередной реконструкции, сооружение было перенесено в сад. Позже фонтан был передан в хозяйственное ведение петербургского «Водоканала» — в нерабочем состоянии, с разрушенной чашей и отсутствующими инженерными сетями.

В рамках восстановления фонтана специалисты изготовили гипсовую модель, состоящую из 13 основных фрагментов. Отдельные слепки выполнялись не только по самой скульптуре фигуры Афродиты, но и по частям композиции, таким как ангелы, раковина Афродиты и дельфины Афродиты. После изготовления предварительной модели была создана гипсовая скульптурная композиция, по которой скульпторы выполнили точную бронзовую копию Афродиты.