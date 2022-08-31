В Смольном сообщили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Доля положительных случаев в общем числе выполненных ПЦР-исследований, количество госпитализаций по скорой медицинской помощи в коронавирусные стационары, фиксация в федеральном регистре пациентов с коронавирусной инфекцией, все эти данные говорят о том, что, действительно, пик числа заболевших мы прошли на прошлой неделе», — сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

В сравнении с предыдущей неделей на сегодняшний день отмечается снижение числа госпитализаций, среди взрослых — на 13%. Сократилось и общее число заболевших коронавирусом, за день — на 2,8%. Как считает Лисовец, предстоящий День знаний и начало учебного года в очном формате «создают определенные риски того, что снижение может замедлиться» — либо же статистика покажет новый рост. «Поэтому ситуация требует особого внимания со стороны родителей», — резюмировал глава комздрава.

Напомним, 26 августа в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом в городе достигла своего пика. Тогда, согласно прогнозу, снижение числа выявленных случаев за сутки должно было наблюдаться в ближайшие 2-3 недели.