Когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад? Вот прогноз Смольного

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день достигла пика — так считают в Комитете по здравоохранению города. Поэтому снижение числа заболевших в Смольном ожидают в ближайшие 2-3 недели.
Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга — об эпидемической ситуации в городе, выдержка по «Петербургскому дневнику»:
Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдет на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике. Тем не менее, мы 26 августа открываем еще 100 коек в корпусе-трансформере в Городской больнице Святого Георгия. Сто коек там уже открыто, и запас составляет еще 200 коек. Если заболеваемость будет нарастать, будем там открывать койки до полного заполнения трансформера. Для этого, собственно, он и строился.
По данным комздрава, к 25 августа свободными остаются 20% коек для взрослых пациентов с коронавирусом и 40% — для детей. Такую статистику Сарана объяснил тем, что основные стационары, оказывающие помощь детям с инфекциями — Боткинская и Филатовская больницы —сейчас относительно свободны. «Кишечные инфекции пошли на спад, койки освободились, при этом у них не просто койки, а койки-боксы, они готовы к приему больных с любыми инфекциями. В настоящий момент мы наблюдаем за эпидподъемом и видим, что количество заболевающих стабилизировалось», — резюмировал он.
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