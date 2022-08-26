Когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад? Вот прогноз Смольного

Андрей Сарана

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга — об эпидемической ситуации в городе, выдержка по «Петербургскому дневнику»:

Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдет на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике. Тем не менее, мы 26 августа открываем еще 100 коек в корпусе-трансформере в Городской больнице Святого Георгия. Сто коек там уже открыто, и запас составляет еще 200 коек. Если заболеваемость будет нарастать, будем там открывать койки до полного заполнения трансформера. Для этого, собственно, он и строился.