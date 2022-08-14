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В Смольном раскрыли подробности запуска 89 новых станций метро. Как оказалось, сейчас строятся лишь три из них

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На прошлой неделе губернатор Петербурге Александр Беглов пообещал построить в Петербурге 89 новых станций метро и 39 пересадочных узлов. Журналисты издания «РБК Петербург» решили узнать подробности реализации планов по развитию метрополитена.

Так, в официальном отчете Комитета развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уточнили, что из заявленных 89 новых станций метро в настоящий момент ведется строительство лишь трех. На станции «Горный институт» горнопроходческие работы завершены на 90%. На станции «Путиловская» ведется переборка боковых станционных тоннелей, основные конструкции здесь выполнены на 65%, на «Юго-Западной»  — 89%. 

Еще по 18 идут проектно-изыскательские работы. Согласно планам Смольного, они должны появиться в течение 8 лет. По 69 станциям нет никакой информации — ни сроков, ни примерной суммы, которая потребуется для их строительства. При этом эксперты считают, что такие планы невозможно реализовать в ближайшее время. 

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