В Смольном раскрыли подробности запуска 89 новых станций метро. Как оказалось, сейчас строятся лишь три из них

Так, в официальном отчете Комитета развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уточнили, что из заявленных 89 новых станций метро в настоящий момент ведется строительство лишь трех. На станции «Горный институт» горнопроходческие работы завершены на 90%. На станции «Путиловская» ведется переборка боковых станционных тоннелей, основные конструкции здесь выполнены на 65%, на «Юго-Западной» — 89%.

Еще по 18 идут проектно-изыскательские работы. Согласно планам Смольного, они должны появиться в течение 8 лет. По 69 станциям нет никакой информации — ни сроков, ни примерной суммы, которая потребуется для их строительства. При этом эксперты считают, что такие планы невозможно реализовать в ближайшее время.