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Какие районы Петербурга затопило больше всего после сильного ливня? Рассказали в Водоканале

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В субботу, 6 августа, Петербург накрыли сверхрасчетные дожди. В некоторых районах города интенсивность осадков в три раза превысила нормативы. В Водоканале рассказали, какие территории пострадали от непогоды больше всего.

Duet PandG / Shutterstock.com

Больше всего осадков выпало:

  • в Приморском районе — 30,8 мм, с интенсивностью 19,6 мм за 20 минут;
  • в Курортном районе — 31,29 мм, с интенсивностью 12,40 за 20 минут;
  • в Петродворцовом районе — 29,66 мм, с интенсивностью 11,83 мм за 20 минут;
  • в Калининском районе — 22,21 мм, с интенсивностью 15,79 мм за 20 минут.

Напомним, в эту субботу, 6 августа, на Петербург обрушились ливень и сильный ветер. Местные жители делились в соцсетях кадрами последствий непогоды: деревья падают на дороги и автомобили. Собрали самые сильные последствия стихии.

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