Непогода в Петербурге: в городе деревья падают на дороги и автомобили

В эту субботу на Петербург обрушились ливень и сильный ветер. Местные жители делятся в соцсетях кадрами последствий непогоды: деревья падают на дороги и автомобили.
Как сообщают очевидцы, дерево перекрыло дорогу на улице Шаврова,15 (Приморский район), а также на проспекте Королева. Такая же ситуация наблюдается у отеля «Аквамарин» в Зеленогорске, на участке дороги в Рощино и в направлении к музею «Шалаш Ленина» в Сестрорецке.
Помимо этого, на проспекте Большевиков возле гипермаркета «О’Кей» на женщину во время грозы рухнула остановка, которую снесло ветром. По данным «Мегаполиса», она получила травмы.
Как рассказали в Водоканале, 6 августа система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города. «В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха. Специалистами предприятия заранее были ограждены места выхода водовоздушной смеси для предотвращения ущерба имуществу граждан и гостей города», — добавили в пресс-службе.
Комментарии (0)