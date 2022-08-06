Непогода в Петербурге: в городе деревья падают на дороги и автомобили

Как сообщают очевидцы, дерево перекрыло дорогу на улице Шаврова,15 (Приморский район), а также на проспекте Королева. Такая же ситуация наблюдается у отеля «Аквамарин» в Зеленогорске, на участке дороги в Рощино и в направлении к музею «Шалаш Ленина» в Сестрорецке.