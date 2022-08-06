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Непогода в Петербурге: в городе деревья падают на дороги и автомобили

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В эту субботу на Петербург обрушились ливень и сильный ветер. Местные жители делятся в соцсетях кадрами последствий непогоды: деревья падают на дороги и автомобили.

Как сообщают очевидцы, дерево перекрыло дорогу на улице Шаврова,15 (Приморский район), а также на проспекте Королева. Такая же ситуация наблюдается  у отеля «Аквамарин» в Зеленогорске, на участке дороги в Рощино и в направлении к музею «Шалаш Ленина» в Сестрорецке.

Помимо этого, на проспекте Большевиков возле гипермаркета «О’Кей» на женщину во время грозы рухнула остановка, которую снесло ветром. По данным «Мегаполиса», она получила травмы.

Как рассказали в Водоканале, 6 августа система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города. «В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха. Специалистами предприятия заранее были ограждены места выхода водовоздушной смеси для предотвращения ущерба имуществу граждан и гостей города», — добавили в пресс-службе.

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