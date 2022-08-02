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Смольный хочет выселить уличного художника Нельсона из подвала на Петроградской стороне

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Власти Петербурга прислали уведомление о выселении барду и уличному художнику Нельсону. Его просят освободить подвал во дворе дома №6 по улице Полозова, несмотря на то что жильцы согласовали его проживание.

Фото: @maksym_gorelov

«До недавнего времени отношение администрации района было положительным, с искренней моральной поддержкой, но, увы, все изменилось, и сегодня из жилищного агентства пришло уведомление освободить подвальное помещение, в котором нахожусь с общего согласия жителей многоквартирного дома, утвержденного протоколом собрания», — сообщил Нельсон на своей странице во ВКонтакте.

Как пишет «Фонтанка» со слов представителей администрации Петроградского района, что бумагу о выселении скорее всего прислали из комитета имущественных отношений, так как занимаемое помещение находится в собственности города. В ведомстве пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

В Петербурге был «двор Нельсона» с яркими рисунками и арт-объектами. Как он появился и почему его уничтожили?

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