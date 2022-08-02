Как сообщает пресс-служба Красногвардейского района, благойстройством участка набережной реки Охты возле проспекта Шаумяна займется инвестиционно-строительный холдинг AAG, старт работ намечен на август 2022 года. Проектом предусмотрено создание прогулочной зоны с местами для отдыха, освещения, пешеходных троп и велосипедных дорожек, а также детскими и спортивными площадками.

Для удобного спуска к нижнему уровню набережной в западной части пространства будет установлена лестница, которая объединит в себе три функции: непосредственно лестницы, пандуса и площадки для отдыхающих с широкими ступенями и скамьями для отдыха.

Напомним, концепция благоустройства берегов рек Охты и Оккервиля была разработана в июле 2020 года. То, как пространства будут выглядеть после реконструкции, определили петербуржцы — наибольшая привлекательность для горожан заключается в «природности» территорий. Таким образом, в основе концепции — приоритет природы над активным досугом, комфортное пребывание и «включение» транзитных маршрутов на участке в районные и городские маршруты. Осенью 2021 года изменилось пространство от мостов Уткина до Шаумяна.