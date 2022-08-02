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Прогулочная зона, площадки для отдыха и велодорожки: каким будет новое общественное пространство на набережной реки Охта?

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Уже в августе стартует благоустройство еще одного участка набережной реки Охты — возле проспекта Шаумяна. Посмотрите, каким будет новое общественное пространство — с прогулочной зоной, площадками для отдыха и велодорожками.

Официальный Telegram-канал Красногвардейского района, t.me/krgv_live
Официальный Telegram-канал Красногвардейского района, t.me/krgv_live
Официальный Telegram-канал Красногвардейского района, t.me/krgv_live
Официальный Telegram-канал Красногвардейского района, t.me/krgv_live
Официальный Telegram-канал Красногвардейского района, t.me/krgv_live

Как сообщает пресс-служба Красногвардейского района, благойстройством участка набережной реки Охты возле проспекта Шаумяна займется инвестиционно-строительный холдинг AAG, старт работ намечен на август 2022 года. Проектом предусмотрено создание прогулочной зоны с местами для отдыха, освещения, пешеходных троп и велосипедных дорожек, а также детскими и спортивными площадками.

Для удобного спуска к нижнему уровню набережной в западной части пространства будет установлена лестница, которая объединит в себе три функции: непосредственно лестницы, пандуса и площадки для отдыхающих с широкими ступенями и скамьями для отдыха.

Напомним, концепция благоустройства берегов рек Охты и Оккервиля была разработана в июле 2020 года. То, как пространства будут выглядеть после реконструкции, определили петербуржцы — наибольшая привлекательность для горожан заключается в «природности» территорий. Таким образом, в основе концепции — приоритет природы над активным досугом, комфортное пребывание и «включение» транзитных маршрутов на участке в районные и городские маршруты. Осенью 2021 года изменилось пространство от мостов Уткина до Шаумяна

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