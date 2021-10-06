Завершилось благоустройство набережных рек Охта и Оккервиль. Посмотрите, как изменилось пространство от мостов Уткина до Шаумяна

На набережных рек Охта и Оккервиль завершены работы по масштабному благоустройству. Показываем, как изменилось пространство от Уткина моста до моста Шаумяна — петербуржцы сами решали, как именно его изменить.
Теперь на берегах Охты и Оккервиля появились оригинальные площадки различного назначения, обустроены велодорожки, установлены малые архитектурные формы и типографическая скульптура «Охта». Территорию озеленили: посадили деревья и кустарники, создали цветники из многолетников, привели в порядок газоны.
Игровую зону для детей сделали в экологичном стиле. Для ее покрытия впервые в Петербурге использована морская галька, специально доставленная с Черноморского побережья. Такой материал экологичен, долговечен, прост в эксплуатации. Также на берегах организованы смотровые площадки с видами на усадьбу «Уткина дача».
Новое общественное пространство создано по принципу соучаствующего проектирования. В нем активно участвовали жители района, активисты общественных организаций, эксперты. Как отметил губернатор Александр Беглов, фактически проект реализован «в соответствии с запросами и интересами горожан» — они проработали концепцию основных зон и оборудования нового пространства.
«Мы не раз говорили с жителями, что нам необходимо обновлять городские набережные и прибрежные территории. У горожан и гостей города должен быть благоустроенный и комфортный выход к воде. Это нашло свое отражение в обновленных общественных пространствах на берегах Карповки и Охты, Верхнего Суздальского озера и Ивановского карьера. Они сразу стали излюбленными местами отдыха», — заявил Беглов.
Как сообщает пресс-служба Смольного, близится второй этап благоустройства набережных Охты — от проспекта Косыгина до улицы Передовиков, 16. Планируется преобразить набережные Большой Невки и Черной речки. В частности, на протяжении двух километров — от входа в ЦПКО до парка 300-летия — появятся спуски к воде для водных мотоциклов и оборудованные места отдыха. Будет преобразован Шуваловский карьер. При этом, по просьбам жителей, максимально сохранится его ландшафт — деревья, кустарники, рельеф берега. Готовится реконструкция Удельного парка — там планируется установить современное освещение, тренажеры, туалеты, оборудовать места отдыха.
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