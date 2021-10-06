Завершилось благоустройство набережных рек Охта и Оккервиль. Посмотрите, как изменилось пространство от мостов Уткина до Шаумяна

Теперь на берегах Охты и Оккервиля появились оригинальные площадки различного назначения, обустроены велодорожки, установлены малые архитектурные формы и типографическая скульптура «Охта». Территорию озеленили: посадили деревья и кустарники, создали цветники из многолетников, привели в порядок газоны.

Игровую зону для детей сделали в экологичном стиле. Для ее покрытия впервые в Петербурге использована морская галька, специально доставленная с Черноморского побережья. Такой материал экологичен, долговечен, прост в эксплуатации. Также на берегах организованы смотровые площадки с видами на усадьбу «Уткина дача».